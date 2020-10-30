На месте «китайского рынка» хотят построить торговый комплекс

Вместо палаток и киосков на рынке планируют возвести павильоны. Фото: Елена МАРКОВА

На месте «китайского рынка» на улице Кронштадтской в Перми может появится современный комплекс с торговыми площадями и общественным пространством.

Владелец рынка получает разрешение на строительство.

Как сообщили Business Class в мэрии, владелец земельного участка уже разработал и представил администрации график мероприятий по реализации концепции реновации территории «китайского рынка».

«Подготовлена проектная документация, выполнена экспертиза проектной документации. После получения разрешения на строительство начнется подготовка рабочей документации первого и второго этапов строительства», - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Использование бюджетных средств на реконструкцию территории рынка не планируется. На этом земельном участке появятся точки для сезонной торговли, кафе, столовые и открытые зоны отдыха.