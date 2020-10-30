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В Прикамье на мясокомбинате погибла женщина

ЧП произошло в Кунгуре
Анна Маркова
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Следственный комитет проводит проверку по факту смерти женщины.

Следственный комитет проводит проверку по факту смерти женщины.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кунгуре 30 октября на мясокомбинате погибла женщина. Сотрудница выполняя работу на упаковочной машине, получила смертельную травму. На место ЧП приехали следователи, они опросили свидетелей, изъяли интересующие следствие документы.

- Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится доследственная проверка, - сообщает СКР по Пермскому краю. - По результатам проверки следователем будет принято законное процессуальное решение.

ЧП