«Еще больше, чем вчера». В Пермском крае коронавирус выявили еще у 165 человек

С начала пандемии короновирусом переболели уже 13 374 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По последним данным Роспотребнадзора в Прикамье за сутки выявили еще 165 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 71 человек проходит лечение в больницах, 94 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей. С начала пандемии короновирусом переболели уже 13 374 человек.

Ежесуточный прирост больных составил 1,2% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,07 (на 29 октября – 1,08).

Из 165 новых инфицированных – 69 мужчин, 93 женщины и 3 ребенка (2 девочки и мальчик). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 28 человек, 71 человек в возрасте 45-65, 63 человека старше 65 лет.

Скончались за сутки 7 пациентов.