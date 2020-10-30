В Прикамье больных коронавирусом в легкой форме будут лечить по телефону

В Пермском крае лечение на дому проводят пациентам с положительным тестом на COVID-19, у которых нет сильной одышки, признаков внебольничной пневмонии, а высокая температура без лихорадки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для жителей Пермского края, которые болеют коронавирусом в легкой форме или бессимптомно организованы дистанционные консультационные центры.

Узнать номер своего колл-центра при поликлинике или больнице можно по телефону единой горячей линии: +7 (342) 258-07-87. Спрашивать о самочувствии и корректировать лечение удаленно будут квалифицированные врачи. Они поинтересуются, принимает ли заболевший лечение, не появились ли побочные действия во время приема препаратов, есть ли улучшения.

- Если состояние пациента ухудшилось, это фиксируется в записи. В этом случае заболевшему вызывают врача неотложной помощи из поликлиники. При резком ухудшении состояния будет рекомендован вызов скорой помощи, – говорят специалисты.

В Пермском крае лечение на дому проводят пациентам с положительным тестом на COVID-19, у которых нет сильной одышки, признаков внебольничной пневмонии или нарастания дыхательной недостаточности, а высокая температура без лихорадки.

К признакам легкой формы коронавирусной инфекции относятся: небольшая температура, слабая головная боль, повышенная утомляемость, болезненные ощущения в горле, покашливание, ломота в мышцах, легкие признаки простуды, бледность, озноб. Кроме того, возможно нарушение обоняния и вкуса. Редко - насморк.