Специалисты Центра медицинской профилактики расскажут, как распознать первые признаки инсульта и предотвратить его

Врачи объяснят, как проводить профилактику факторов риска развития инсульта.
Фото: Мария ЛЕНЦ
29 октября ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. Инсульт – это нарушение кровообращения в головном мозге, причиной которого чаще всего является закупорка или разрыв сосудов. В результате нарушается кровоток в мозге, недостаток кислорода и глюкозы приводит к смерти клеток головного мозга и нарушению двигательных функций, речи, памяти.
Основными факторами риска развития инсульта являются:
-повышенное артериальное давление;
-высокий уровень холестерина;
-избыточная масса тела, ожирение;
-курение;
-употребление алкоголя;
-низкая физическая активность.
О том как предотвратить инсульт, проводить профилактику факторов риска его развития, распознать первые признаки инсульта расскажем на лекции с онлайн-трансляцией на сайте газеты «Комсомольская правда» 30 октября в 17-30. Лекцию прочтет врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук, врач по медицинской профилактике ГБУЗ Пермского края «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Татьяна Юрьевна Огибалова.
Активная ссылка на онлайн-трансляцию лекции будет размещена перед началом лекции на официальном сайте Центра общественного здоровья www.budzdorovperm.ru, в группах в социальных сетях.