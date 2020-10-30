Ушел из жизни старейший преподаватель пермского классического университета Лев Портной

- Фото: Сергей ТРЕТЬЯКОВ

- Экономический факультет с глубоким прискорбием сообщает, что 29 октября на 92-м году жизни скончался ветеран кафедры информационных систем и математических методов в экономике, кандидат технических наук, доцент Лев Соломонович Портной, - известили в Пермском научно-исследовательском государственном университете. - Лев Соломонович отдал кафедре значительную часть своей жизни, работая доцентом кафедры с 1972 по 1982 и с 1992 по 2007 годы. Он преподавал фундаментальные базовые дисциплины «Исследование операций», «Теория игр», без которых трудно представить себе качественное профессиональное образование экономистов-математиков и кибернетиков.

Коллеги ученого-экономиста отмечают, что он всегда поддерживал связь с учениками.

- Иногда его участие в судьбе будущих специалистов начиналось еще с их школьной скамьи и продолжалось долгие годы. Благодарные ученики советовались с ним, уже будучи известными специалистами, - говорят они.

Лев Портной был преподавателем у экс-губернатора Прикамья, а ныне министра экономического развития Максима Решетникова.

- Сегодня не стало моего наставника и Друга Льва Соломоновича Портного, - написал Максим Решетников на своей странице в Instagram. - Всегда доброжелательный, спокойный и вдохновляющий - таким он останется в моей памяти и, уверен, в памяти многих студентов Пермского госуниверситета. Льву Соломоновичу был 91 год. Мне будет очень его не хватать.