«УРАЛХИМ» и «Уралкалий» начнут реализацию пилотных проектов из Индустрии 4.0 уже в 2020 году.

Компания «УРАЛХИМ Инновация» совместно с Фондом «Сколково» завершили конкурс инновационных идей Digital Challenge. По итогам мероприятия все пять заявок, попавших в финал, получат финансирование, а призовой фонд для команд на пилотирование лучших инновационных решений Индустрии 4.0 был увеличен до 10 млн рублей.

Digital Challenge – это конкурс инновационных идей, который направлен на поиск решений задач, поставленных сотрудниками предприятий АО «ОХК «УРАЛХИМ» и ПАО «Уралкалий», по следующим направлениям: цифровое моделирование (цифровые двойники), видеоаналитика, оценка остаточного ресурса оборудования, промышленная безопасность и охрана труда.

Конкурс проходил в несколько этапов. После отбора идей, поступивших с производственных площадок, начался поиск внешних команд, которые способны их реализовать. Всего заочно было принято 157 заявок, до финала добралось 20. За неделю до финала, который проходил 26 и 27 октября в зале «Казан» Технопарка «Сколково», команды-финалисты начали активную работу над проектами: участвовали в совещаниях с авторами идей, изучали документы, материалы и датасеты, готовили прототипы решений в тесном взаимодействии с представителями заводов.

Итогом подготовительной работы стали решения, которые команды представили на суд жюри. В его состав вошли руководители компаний «УРАЛХИМ», «Уралкалий», «УРАЛХИМ Инновация». В обсуждении принимали участие и авторы заявок. Все проекты оценивались на основе множества показателей – качество подготовленных прототипов решений, стоимость внедрения, сроки реализации проектов, технические особенности и сложности внедрения и другие. Уже в ходе финального мероприятия было принято решение об увеличении призового фонда и списка заявок, которые будут реализованы.

Работой над задачей управления грузопотоками (разработкой математической модели и рекомендательной системы управлениями конвейерами для операторов) на «Уралкалии» займется команда “Т-Софт”. Также на площадке предприятия будет работать команда «Сайберфизикс», специалисты решат задачу оценки остаточного ресурса оборудования. Команда «Лиенда» на площадке филиала «Азот» компании «УРАЛХИМ» внедрит виртуальный анализатор дымовых отходов производства аммиака. Представители Петрозаводского Государственного Университета на площадке филиала «ПМУ» займутся разработкой системы анализа грансостава карбамида в реальном времени. Задачу по промышленной безопасности на том же филиале будут решать члены команды «Визитек».

Сергей Момцемлидзе, генеральный директор АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

Главная задача конкурса – найти новые идеи для цифровизации производственных площадок компании «УРАЛХИМ». И в наших интересах как можно быстрее начать их реализовывать на заводах, ведь они позволят увеличить эффективность производственного процесса. Это, в конечном счете, положительно скажется на финансовых показателях. Мы постараемся уже в 2020 году предоставить победителям доступ к агрегатам и машинам, а также информации, в том числе к дата сетам компаний холдинга «УРАЛХИМ».

Дмитрий Осипов, генеральный директор ПАО «Уралкалий»:

Мы приветствуем совместную инициативу АО «ОХК» УРАЛХИМ», ПАО «Уралкалий», Фонда «Сколково» и компании «УРАЛХИМ Инновация», которая позволит эффективно реализовать проекты, представленные на конкурс нашей компанией.

Даниил Наумов, руководитель цифровой лаборатории ООО «УРАЛХИМ Инновация»:

Digital Challenge для компаний «УРАЛХИМ» и «Уралкалий» – это первый опыт использования концепции ИТ-хакатонов для решения производственных задач. Качество решений, которые мы выбрали для реализации и количество перспективных заявок, полученных от производства говорят нам о том, что мы нашли тот формат, который в будущем может стать ежегодным мероприятием. Это только начало пути по выстраиванию эффективного взаимодействия между классическим производством и ИТ-сообществом.

Олег Калинко, директор по партнерам Фонда «Сколково»:

Digital Challenge – отличный пример для всей промышленности, поскольку «УРАЛХИМ Инновация» создало атмосферу, позволившую специалистам из АО «ОХК «УРАЛХИМ» и ПАО «Уралкалий» глубоко проработать постановку важных технических задач, сотрудники предприятий много времени уделили детальной работе с проектными компаниями, и именно это во многом позволило добиться высокого качества конкурсного отбора. Кроме этого, я бы отметил высочайший уровень профессионализма и инновационной корпоративной культуры на предприятиях «УРАЛХИМа» – коллеги, начиная от высшего руководства компаний, заканчивая линейными сотрудниками, были заряжены на достижение результата, оперативно принимали сложные организационные решения и быстро адаптировались к многочисленным новым вводным. Мы очень рады, что участие в конкурсе приняли такие сильные технические команды и ожидаем выдающихся результатов от планируемых к реализации пилотов. Надеюсь, что прошедший Digital Challenge положит начало серии подобных программ в холдинге «УРАЛХИМ» и поможет непрерывно подтверждать статус мировых лидеров отрасли.

АО «ОХК «УРАЛХИМ» - одна из крупнейших компаний на рынке азотных и фосфорных удобрений в Российской Федерации и СНГ, располагающая мощностями по производству более 3 млн тонн аммиака, 3 млн тонн аммиачной селитры, 1,2 млн тонн карбамида и 1 млн тонн фосфорных и сложных удобрений в год. АО «ОХК «УРАЛХИМ» занимает первое место в России по производству аммиачной селитры, входит в тройку крупнейших отечественных производителей аммиака, карбамида, азотных удобрений. В составе основных производственных активов АО «ОХК «УРАЛХИМ» — филиал «Азот», г. Березники, Пермский край; филиал «ПМУ», г. Пермь; филиал «КЧХК» в г. Кирово-Чепецк Кировской области; АО «Воскресенские минеральные удобрения», г. Воскресенск, Московская область.

ПАО «Уралкалий» - один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные мощности компании, включающие пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположены в городах Березники и Соликамск (Пермский край) — на территории Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, занимающего второе место в мире по запасам руды.

Фонд «Сколково» – некоммерческая организация, созданная в 2010 году и исполняющая функции управляющей компании Инновационного центра «Сколково». Цель Фонда - поддержка технологического предпринимательства в России и коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельности. Число резидентов «Сколково» уже превысило 2,5 тысячи. Фонд оказывает им комплекс услуг, необходимых для вывода разработок на российский и международный рынки. Статус резидента дает компании налоговые и таможенные льготы. В 2019 году выручка резидентов составила более 100 млрд рублей, а сумма привлеченных ими инвестиций превысила 13 млрд руб. С 2019 года закон позволяет любой организации, занимающейся исследовательской деятельностью на территории России, получить доступ ко всем сервисам и льготам Инновационного центра.

На территории Инновационного центра «Сколково» расположен Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), входящий в топ-100 молодых университетов мира по версии Nature Indeх. Инфраструктуру Инновационного центра составляют, в частности, крупнейший в Европе Технопарк и исследовательские центры индустриальных партнеров. В 2019 году в Инновационном центре открылись три новых партнерских R&D-центра - компаний «Сибур», ТМК и «Татнефть». На территории «Сколково» в общей сложности уже введено в эксплуатацию более 750 тыс. кв. м. жилых кварталов, исследовательских и образовательных центров. Внебюджетные инвестиции в создание инфраструктуры превысили 100 млрд руб.