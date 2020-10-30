Синоптики рассказали о погоде в Прикамье на ближайшие дни

Пермяков в выходные ждет прохладная и дождливая погода. Фото: Василий Вахрин

Осень в Пермском крае не перестает удивлять. Днем не редко проглядывает солнце да и осадков почти нет. Синоптики говорят, что среднесуточная температура на 2-6°С выше средних многолетних значений. Однако уже в субботу погода изменится.

По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, через территорию Пермского края 31 октября - 1 ноября пройдет холодный фронт, он принесет с собой понижение температуры воздуха и осадки. Дождь пойдет по югу, дождь со снегом в центральных районах, мокрый снег по востоку региона.

Но смена погоды будет кратковременной. Уже со 2 ноября вновь придет антициклон. Будет сухо, но прохладно: среднесуточная температура воздуха на 0...+2°С выше нормы. Преобладающая температура воздуха ночью -7…-2°С, в Перми около 4°С, днем -2...+2°С, в Перми около 0°С.