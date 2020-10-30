Пермяки смогут побывать на «Ночи искусств» онлайн

Побывать на выставках и концертах можно будет не выходя из дома. Фото: Алексей БУЛАТОВ

3 ноября Пермский край примет участие в акции «Ночь искусств». Библиотеки, культурные центры, музеи, театры по всему региону покажут особую программу. «Акция впервые состоится в онлайн-формате, а значит - станет еще ближе и доступнее», - говорят организаторы.

Пермяки смогут больше узнать об истории нашего города и познакомиться с искусством других стран. Концерты академической музыки, фотовыставки, исторические фильмы – все это можно посмотреть дома всей семьей.

Программы участников «Ночи искусств в Пермском крае» уже доступны на сайте акции - www.permartnight.ru. В программе этой «Ночи» - более 20 программ и 8 маршрутов.

В маршруте «Хочу все знать» вы можете найти программу «Пожалуйста, не приходите!» от Музея современного искусства PERMM. Только в этот день команда музея проведет бесплатные видеоэкскурсии по выставкам Елены Слобцевой «Культура материалов» и «ИДИ» дизайн-школы «Точка». Для детей пройдут мастер-классы, лекции, посвященные дизайну, и научпоп «Как это понимать».

Для любителей чтения маршрут «Литературные вечера». Пермская краевая библиотека имени Горького представит книги о пермском зверином стиле и о психологии общения, а также о музыкальном искусстве и писательском мастерстве. Завершить вечер мы предлагаем под ночные сказки от Музея пермских древностей.

Для поклонников изобразительного искусства подготовлен маршрут «Онлайн АРТ терапия». Коми-Пермяцкий музей в прямом эфире проведет презентацию выставки «Осенний вернисаж» художника Нины Новиковой.

В маршруте «Ритм Перми» вы можете присоединиться к музыкально-поэтической видеоэкскурсии по новой экспозиции «Память поколений» от Исторического парка «Россия - моя история», а время от заката до рассвета провести под избранную музыку из коллекций Пермской филармонии. В течение 12 часов вас ждут кельтские арфы и шотландские волынки, японские сякухати и сямисэн, орган и саксофоны, джаз в исполнении музыкантов из России, Германии и Италии.

Полный список программ и маршрутов можно найти на сайте «Ночи искусств» в Пермском крае - www.permartnight.ru.