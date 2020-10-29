Райффайзенбанк продлевает льготную ипотеку 6,5% до июля 2021 года

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Райффайзенбанк продлевает прием заявок на ипотечные кредиты по льготной ставке 6,5% до июля 2021 года.

Программа распространяется на покупку жилья в новостройке. Льготная процентная ставка сохраняется в течение всего срока действия договора. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и 6 млн рублей в других регионах страны.

«Благодаря льготной ипотеке многие приобрели свою первую квартиру или улучшили качество жилья. Мы рады продлению программы и готовы к новому потоку обращений. Заявку мы можем принять в любом удобном канале: онлайн через личный кабинет на сайте raif.ru или в отделении, если необходима консультация специалиста. Мы рассматриваем запрос в течение одного дня, кредитное предложение от банка будет доступно в течение трех месяцев», - отметила Ирина Ярыгова, руководитель направления по развитию розничного бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе.

В большинстве своем заявки на льготную ипотеку клиенты Райффайзенбанка отправляют через различные онлайн-каналы. Личный кабинет ипотечного заёмщика Райффайзенбанк интегрирован с порталом Госуслуг. 85% информации анкеты на ипотеку заполняется автоматически. Авторизация в личном кабинете соответствует всем требованиям российского законодательства по защите персональных данных.

Подробнее об ипотеке с господдержкой 2020 можно узнать на сайте Райффайзенбанка.