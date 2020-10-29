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Молодой житель Уинска пригласил в свой дом двух друзей. Они выпивали и играли в карты. Вдруг между хозяином дома и гостями вспыхнула ссора. Приятели повалили мужчину на пол, избили, затем разрезали топором пододеяльник и лоскутами связали его по рукам и ногам. Далее один из преступников схватил сидящую в кресле 60-летнюю мать хозяина дома и привязал ее к ногам лежащего на полу сына.

Вооружившись металлической ножовкой, один из мужчин стал угрожать пожилой женщине. Потом взял в руки плоскогубцы и сообщил, что изувечит ее, если она позовет на помощь. Злоумышленники продолжили распивать алкоголь и играть в карты. Дом они покинули только утром. Пожилая женщина смогла развязать себя и сына и тут же обратилась в полицию. Преступников задержали.

- Суд назначил виновным наказание в виде ограничения свободы — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. Одному из них сроком на два года, а его подельнику – на год.