«Раскаиваюсь в содеянном». В Перми осудили продавщицу, работающую без маски

В магазине проводили проверку, одна из продавщиц работала без маски. Фото: Мария ЛЕНЦ

- Признаю себя виновной и раскаиваюсь в содеянном, - сожалела на заседании в суде продавщица одного из продуктовых магазинов на улице Завьялова в Свердловском районе Перми.

На днях Управление Роспотребнадзора проводило проверку и обнаружило, что продавщица этого магазина торговала продуктами без маски.

- Было допущено нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, - сообщили в пресс-службе суда Свердловского района. - Не выполнялись противоэпидемические мероприятия в отношении COVID-19, направленные на «разрыв» механизма передачи инфекции.

С учетом всех обстоятельств, продавец была признана виновной в совершении административного правонарушения, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 7,5 тыс. руб. Постановление в законную силу не вступило.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Выходишь из дома – надень маску». В Пермском крае стало обязательным их ношение в общественных местах

Роспотребнадзоре рассказали, какие еще вводятся ограничения (Подробнее...)