Пермские энергетики «Т Плюс» приглашают художников к сотрудничеству

Фото: tplus

Пермские филиалы «Т Плюс», «ЭнергосбыТ Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» приглашают художников поучаствовать в оформлении теплосетевых объектов компании. Предложение актуально для организаций и частных лиц. Заявки можно отправлять в срок до 15 ноября в соцсети компании.

Авторам лучших эскизов энергокомпания предоставит возможность нарисовать свои произведения на стенах центральных теплопунктов, насосных станций и малых котельных. Так как теплосетевые объекты расположены во всех районах города, исполнители смогут выбрать локации, наиболее удобные для них.

Отметим, в 2020 году «ПСК» выделила площади для работ учащихся Уральского филиала художественной академии им. И. Глазунова. Как результат – на стенах двух ЦТП в Перми появились согласованные рисунки-граффити*, посвященные предстоящему празднованию 300-летия столицы Прикамья. Всего в Перми энергокомпания эксплуатирует 370 центральных тепловых пунктах ЦТП, 10 насосных станций и 16 малых котельных.

«Энергетики призывают молодых авторов проявить свои таланты и улучшить внешний облик энергообъектов – оформить стены центральных теплопунктов. Официальные граффити сможет увидеть максимально большое число зрителей», – отмечает технический директор – главный инженер ООО «Пермская сетевая компания» Сергей Гужев.

В энергокомпании напоминают, что за нанесение несогласованных изображений на теплосетевые объекты предусмотрена административная и уголовная ответственность.

* Граффити (от итал. graffito) — изображения или надписи, выцарапанные, написанные или нарисованные краской или чернилами на стенах и других поверхностях. К граффити можно отнести любой вид уличного раскрашивания стен, от просто написанных слов до рисунков.