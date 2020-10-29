Сколько в тебе интернета?

Изображение: «Билайн»

Никогда не задумывались, сколько в вас мобильного интернета? И вправду, можно ли представить, сколько «весит» интернет? Не в мегабайтах или гигабайтах, а физически? Ученые предлагают разные способы представить, сколько «весит» интернет. В одном из таких исследований они предложили измерять физический вес данных в DVD-дисках. Объем всех данных, накопленных человечеством в интернете, уже превышает 33 зеттабайтов — для понимания, это число с 21 нулем.

А с чем можно было бы сравнить ваш личный трафик? В 2020 году россияне стали больше времени проводить в телефоне — в среднем до 3 часов в день, потребляя при этом до 40 Гб трафика ежемесячно. Сколько же мобильного интернета лично в вас? Пройдите тест, и узнайте эквивалент всего вашего мобильного трафика.

1. Начнем с самого утра. Вы проснулись и потянулись к телефону, что первое открываете?

—Выключаю будильник и ложусь досматривать сны[1 балл]

—Утром не до телефона. Максимум открою список задач на сегодня, и сразу бегу по делам[2 балла]

—Захожу в соцсети, посмотреть, что нового. Или читаю новости [3 балла]

—Открываю YouTube, завтракаю под парочку роликов[4 балла]

—Как проснусь, сразу делаю ролик для TikTok, сторис в Instagram или пишу пост, попутно оставляю свои лайки, дизлайки и комменты[5 баллов]

2. Итак, вы вышли из дома, впереди новый день. Что будете делать в дороге?

—Почитаю книгу или порешаю сканворды[1 балл]

—Загружу плейлист под настроение и буду слушать музыку[2 балла]

—Буду скроллить соцсети или почитаю новости[3 балла]

—Чаще всего путь неблизкий, так что смотрю YouTube или сериалы через стриминговые сервисы[4 балла]

—По дороге придумаю интересный пост или сторис, и выложу у себя в соцсетях трэвел-репорт[5 баллов]

3. По пути вы видите уличных котиков, которые ну просто уморительно играют друг с другом. Ваши действия?

—Ничего, пускай себе играют, у меня другие дела[1 балл]

—Немедленно сделаю видео и покажу всем друзьям при встрече, или закину в чат[2 балла]

—Опубликую что-нибудь про них у себя в соцсетях[3 балла]

—Наберу своего друга-«кошатника» по видеозвонку и покажу ему котиков, чтобы поднять ему настроение[4 балла]

—Смонтирую с помощью телефона ролик, с прикольными масками и опубликую у себя в TikTok или Instagram[5 баллов]

4. Так-так, уже полдень, явно настало время разобраться с важными делами, какой способ связи выберете?

—Только личная встреча[1 балл]

—Мне достаточно переписки[2 балла]

—Позвоню по мессенджеру[3 балла]

—Отправлю войс, так быстрее[4 балла]

—Skype, Zoom или другая видеоконференция[5 баллов]

5. К вечеру, когда почти все важные дела закончены, вы возвращаетесь домой. О чём думаете?

—Упасть на кровать и поспать[1 балл]

—Заказать вкусную еду[2 балла]

—Включить музыку и ни о чем не думать[3 балла]

—Не забыть позвонить родственникам, они уже научились использовать видеочаты[4 балла]

—Посмотреть сериал или фильм [5 баллов]

6. Давайте начистоту: в каком из приложений провели большую часть дня?

—Ни в каком, разве что звонки или переписки[1 балл]

—В соцсетях[2 балла]

—Точно сказать не могу, но в топ-3 точно будет YouTube[3 балла]

—Пожалуй, в видеоконференциях[4 балла]

—Всех не перечислить[5 баллов]

7. Последний вопрос. Вот день и подошел к концу, пора ложиться спать. Что будете делать в телефоне перед сном?

—Включу будильник и лягу на бок[1 балл]

—Спишусь с близкими, пожелаю им спокойной ночи[2 балла]

—Поскроллюсоцсети, пока не начну «отключаться»[3 балла]

—Ещё один ролик и на боковую, честно[4 балла]

—ТОЧНО, СПАТЬ, УЖЕ 2 ЧАСА НОЧИ АААА ОПЯТЬ ЭТОТ ТЕЛЕФОН!!!ь[5 баллов]

Менее 10 баллов

Изображение: «Билайн»

Вы — человек традиционных развлечений. Книга вместо игрушек, разговор вместо чатов. Возможно, вы даже не замечаете, что у вас есть мобильный интернет. Тем не менее, в среднем ваш ежедневный трафик можно было бы уместить в 170 старых-добрых дискет. За год у вас накопилась бы куча из 62 000 таких дискет — если поставить их в стопку, она была бы высотой 180 метров!

Это примерно 80 Гб данных в год, за которые вы рискуете переплатить если у вас невыгодная тарификация интернета. Проще разделить трафик с родными или друзьями, оставив себе самое необходимое: звонки на любимые номера и безлимитные мессенджеры. Билайн подготовил всё это в тарифной линейке «Близкие люди»*. Вместе следить за трафиком и затратами на связь — это удобно и выгодно!

10-15 баллов

Изображение: «Билайн»

Вы человек простой: чаты в мессенджерах, новости в приложениях, впечатления — в реальной жизни. Используете только популярные приложения и рационально расходуете мегабайты мобильного интернета. В среднем ваш ежедневный трафик можно было бы сохранить на 3 картах Микро-СД объёмом 128 мб, которые можно встретить в фотоаппаратах. К концу года весь ваш мобильный интернет уместился бы примерно в 1 000 таких флешек — на них могло можно было бы сохранить 16 500 фотографий в высоком качестве.

Как видите, вашего годового трафика хватит, чтобы хранить и делиться с близкими бесценными мгновениями жизни. Почему бы не объединиться в едином тарифе, чтобы разделить между собой доступный и качественный интернет? Коллективные тарифы удобны, экономят средства и дают многопреимуществ: например, в тарифной линейке «Близкие люди»* от Билайн можно подключить безлимитные соцсети и мессенджеры, звонки на любимые номера, и не только. Подключайтесь и получайте от интернета только то, что вам нужно!

16-22 баллов

Изображение: «Билайн»

«Телефон не только для бесед» — это про вас. Вы активно используете функционал смартфона: любите и в соцсетях посидеть и пару-тройку роликов во время перекуса посмотреть. Ваш обычный ежедневный трафик можно было бы уместить в одном CD-диске, на который поместился бы целый музыкальный альбом. К концу года через ваш телефон пройдёт эквивалент 1 500 часов музыки — это 2 месяца танцев нон-стоп!

Ваши требования к интернету просты: его должно быть много, и желательно не тянуть кошелёк. Билайн придумал тарифы «Близкие люди»*: вы объединяете родных или друзей в один тариф и получаете интернет с приятными дополнениями, которые можете настроить под свой стиль «пожирания интернета». Безлимитный интернет и много других интересных опций — подберите свой тариф.