В пермском ЗАГСе за год зарегистрировали единственную девочку с этим именем

Малышку с редким именем зарегистрировали в ЗАГСе Свердловского района. Фото: Юлия Лоза

В Свердловский отдел ЗАГС Перми пришла семья Савельевых. У них родилась дочка и новоиспеченным родителям нужно было получить свидетельство о рождении. В ЗАГСе провели обряд имянаречения. Казалось бы, имя совершенно привычно для нашего слуха, но в Свердловском отделе девочек с таким именем не регистрировали целый год.

- Малышку назвали очаровательным именем - Регина, - говорят сотрудники ЗАГСа. - У молодой пары это первый ребенок. И имя для дочери выбрала мама.

В торжественной обстановке главу семьи поздравили с рождением первенца и вручили свидетельство о рождении.