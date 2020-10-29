Туристов в Пермский край будут завлекать с помощью TikTok

О Пермском крае нужно снять не менее 90 видеороликов и выложить в TikTok. Фото: Василий Вахрин

В популярной социальной сети TikTok может появится аккаунт Пермского края. Центр развития туризма объявил аукцион на продвижение в региона с ее помощью. Начальная стоимость тендера - около 400 тысяч рублей, об этом сообщает издание Business class.

Исполнитель контракта должен зарегистрировать аккаунт, подготовить и разместить медиаплан на широкие слои населения и не менее 90 видеороликов, организовать не менее 10 челленджей, которые разместят у себя 10 блогеров-тиктокеров в социальной сети Instagram. Информация об этом есть на сайте Госзакупок.

Исполнитель должен ежедневно размещать 20-60 секундных видеороликов и в течение двух дней согласовать их с Центром развития туризма. Уникальность контента, используемого для создания каждого видеоролика, - не менее 90 %.

Также в задании перечислены обязательные места для съемок:

Природные объекты: Ермак, Ветлан, Полюд, Помяненный и Вакутин камни, Усьвинские столбы, Каменный город, гора Колпаки и Крестовая, мыс Стрелка, хребет Рудянский спой, Шумихинские скалы, реки Усьва, Чусовая, Вишера, Кама.

Населенные пункты: село Кын, поселки Усть-Койва, Шумихинский, города Губаха, Пермь, Соликамск, Чердынь.

Кроме того, музеи, санаторий «Демидково», курорт «Усть-Качка», памятники и арт-объекты, Пермский театр оперы и балета им. П. И. Чайковского, Белогорский Свято-Николаевский миссионерский мужской монастырь, набережная реки Камы, Центральный парк развлечений имени М. Горького, туристский информационный центр города Перми и пароходы на Каме.

Выполнить условия контракта нужно до 20 декабря.