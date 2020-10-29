«Умер по пути в больницу». В Прикамье осудят 30-летнего мужчину, который до смерти избил знакомого

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Преступление произошло 22 августа в Березниках. Подсудимый изрядно выпил и, находясь на лестничной площадке общежития, расположенного по улице Мира, избил 53-летнего местного жителя. Очевидцы вызвали пострадавшему врачей, но, к сожалению, он скончался в машине скорой помощи по пути в медицинское учреждение.

- В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего", - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Преступнику грозит до 15 лет лишения свободы.