В Пермском крае еще 162 новых случая коронавируса за сутки

Всего на данный момент в регионе 13 209 с начала эпидемии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Прикамье побита предыдущая максимальная цифра по заболевшим коронавирусной инфекцией. За сутки ковид подтвердился еще у 162 пермяков. Сутками ранее их было 159. Из новых заболевших - 84 человека проходят лечение в больницах, 78 - амбулаторно.

Всего на данный момент в регионе 13 209 с начала эпидемии. Ежесуточный прирост больных составил 1,2% - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,08 (на 28 октября - 1,1).

Из 162 новых заболевших - 77 мужчин и 85 женщин. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 32 человека, 78 человек в возрасте 45-65, 52 человека старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение.

За сутки скончались еще 4 пациента, выздоровело 94, на карантине находятся 5 856 пермяков.