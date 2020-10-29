Пермский роддом заплатит 900 тысяч рублей за смерть новорожденного

Суд признал вину роддома в смерти новорожденного. Фото: архив "КП"

В Перми женщина обратилась в суд после смерти ее новорожденного ребенка. В январе 2017 года пермячка приехала в «МСЧ № 9 им. М.А. Тверье» со схватками, через несколько часов ей сделали кесарево сечение, а через 4 минуты у новорожденного остановилось кровообращение. Медики попытались реанимировать кроху, но в итоге констатировали смерть ребенка.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что малыш умер от острой дыхательной недостаточности, он захлебнулся околоплодными водами.

«При этом, невыполнение дополнительных диагностических мероприятий не позволило своевременно установить ухудшение состояния плода», - сообщается в экспертизе. Суд признал вину ответчика. Малышу не была вовремя оказана помощь, в результате чего он погиб.

- В пользу мамы ребенка больница должна будет выплатить компенсацию морального вреда - 600 тысяч рублей и штраф - 300 тысяч рублей, - сообщает суд Индустриального района Перми.