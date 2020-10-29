«Дело замнут за 6 миллионов». В Перми осудили мужчину, который шантажировал предпринимателя

Мошенника задержали при получении денег. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Перми сотрудники ФСБ задержали с поличным мошенника, который пытался получить от предпринимателя деньги, за прекращение несуществующего уголовного дела. В 2019 году он узнал от своего знакомого о финансовых разногласиях между двумя предпринимателями. Мужчина связался с одним из предпринимателей и заявил, что ФСБ проводят проверку по заявлению второго предпринимателя. Чтобы ее прекратить он предложил заплатить ему 6 млн рублей. Бизнесмен, опасаясь обмана обратился в ФСБ.

- В июле 2019 года злоумышленник задержан сотрудниками Управления с поличным при получении предоплаты. - Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», - сообщает УФСБ России по Пермскому краю.

В августе Дзержинский районный суд признал мужчину виновным и назначил наказание - 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафа в размере 30 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.