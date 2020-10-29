Большая книжная ярмарка в Перми переносится на другие дни

Выставка пройдет в декабре на заводе Шпагина. Фото: архив "КП"

Организаторы большой книжной ярмарки в Перми переносят сроки ее проведения. Она была запланирована с 26 октября по 8 ноября. Высокая заболеваемость ОРВИ и коронавирусом не позволяет провести ее в эти сроки.

Перенос дат связан ограничением работы учреждений культуры Прикамья со зрителями и посетителями. Ярмарка пройдет на Заводе Шпагина с 24 -27 декабря.

На выставке можно будет купить учебные и художественные книги на русском языке, в том числе издания для детей. Свои книжные новинки представят более 50 издательств из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Саратова, Перми.

В рамках ярмарки планируют провести лекции и дискуссии, литературные чтения, научные стенд-апы, а также мастер-классы. Будет работать детская площадка, мастер-классы, квесты и многое другое.

Место: Завод Шпагина

Дата: 24 - 27 декабря 2020 года.

Вход свободный