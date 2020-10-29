В Перми открыли еще три пункта, где можно поставить прививку от гриппа

Пункты, где можно поставить прививки от гриппа будут работать до 31 октября. Фото: Игорь БУЛАТОВ

Перми открыли три пункта, где можно поставить прививку от гриппа. 29, 30 октября с 12.00 до 15.00 прививку можно поставить на Пермской ярмарке «Регионы России» (2 этаж).

30 октября с 12.00 до 16.00 - в парке имени Горького, там будет дежурить автобус.

31 октября с 12.00 до 16.00 - автобус будет стоять на парковке у гипермаркета «Семья» на улице Революции, 13.

Врачи рекомендуют ставить прививки от гриппа, чтобы защитить себя от болезни и возможных осложнений. Для прохождения вакцинации достаточно иметь с собой паспорт. Весь процесс занимает не более 10 минут.