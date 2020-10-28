«Выиграют конкурс и вместо новых машин выпустят старые?» Пермское УФАС приостановило розыгрыш долгосрочных контрактов по 7 автобусным маршрутам

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Пермские антимонопольщики приостановили торги по семи муниципальным автобусным маршрутам - 11, 19, 45, 51, 55, 59 и 74. Они были объявлены МКУ «Городское управление транспорта» 12 октября, с победителями по их итогам предполагали заключить долгосрочные контракты на 5 лет.

Но условия этих контрактов вызвали сомнения у семи пермских перевозчиков, от которых в Пермское УФАС поступило 42 жалобы. Они сочли, что положения о конкурсе могут свидетельствовать о создании преимуществ конкретным хозяйствующим субъектам.

Руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин перечислил, что именно встревожило пермских перевозчиков.

- В числе требований к услуге заказчик установил предельный срок эксплуатации транспортных средств, используемых перевозчиком, - не более 11 месяцев, - отметил Александр Плаксин. - Авторы обращений указывают на то, что, согласно положениям муниципального контракта, победитель конкурса уже на второй день оказания услуг имеет возможность заменить подвижной состав на автобусы со сроком эксплуатации не более 7 лет.

Также заказчиком установлен критерий - больше баллов получает тот участник закупки, который имеет большее количество автобусов. При этом говорится, что срок их эксплуатации не должен превышать 35 месяцев. Заявители задаются вопросом: как перевозчик сможет оказывать услуги указанным подвижным составом, если по требованию заказчика срок эксплуатации автобусов не должен быть более 11 месяцев? Поэтому положения конкурсной документации вызывают у заявителей большие претензии.

В антимонопольном управлении сообщили, что рассмотрение жалоб автоперевозчиков назначили на 29 октября. Решение пообещали принять не позднее 2 ноября.

- До этого конкурс по семи пермским автобусным маршрутам приостановлен по требованию Пермского УФАС России, - сообщили в ведомстве.