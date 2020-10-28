Фото: страница лицея ВКонтакте.

В сентябре этого года ученик пермского лицея №3 пришел домой с синяками. Как позже выяснилось, его избил одноклассник. Мама школьника написала пост в соцсети, дело получило огласку.

Прокуратура Пермского края инициировала проверку по факту нанесения побоев одному из обучающихся в МАОУ «Лицей № 3» г. Перми. Сейчас она завершилась.

- Установлено, что в образовательном учреждении произошел конфликт между учениками, - сообщили в краевой прокуратуре. - При этом инцидент остался вне поля зрения педагога. Классный руководитель узнала о случившемся, но допустила ребенка на занятия без осмотра медицинским работником и при этом не поставила в известность родителей о случившемся. Администрация лицея также не сообщила об этом в полицию.

Выяснилось, что в лицее и раньше происходили подобные ЧП.

По результатам проверки начальнику Департамента образования администрации Перми внесено представление, оно находится на рассмотрении.