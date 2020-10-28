«Заказала в интернете». В Перми полицейские задержали женщину с поддельным водительским удостоверением

Полицейские остановили пермячку с поддельным водительским удостоверением. Фото: Василий Вахрин

В Перми сотрудники ГИБДД остановили на улице Беляева автомобиль, за рулем была женщина. Инспекторы попросили ее предъявить документы для проверки и как оказалось, водительские права оказались поддельны. Полицейские составили протокол, дальше дело было передано в суд.

На заседании выяснилось, что пермячка, заказала через интернет изготовление поддельного водительского удостоверения на свое имя. Выкупила его и ездила с ним около трех месяцев. Женщина признала свою вину, Индустриальный районный суд Перми признал ее виновной и приговорили к 4 месяцам ограничения свободы. Однако с решением несостоявшаяся автоледи не согласилась и подала апелляцию в Пермский краевой суд.

- При рассмотрении апелляционной жалобы, суд пришел к выводу, что постановленный приговор является законным и обоснованным, а назначенное осужденной наказание – справедливым, - сообщает Пермский краевой суд.