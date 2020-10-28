Биатлонный комплекс «Пермские медведи» переходит в собственность властей

У биатлонного комплекса «Пермские медведи» теперь новый владелец. Фото: Яндекс.

У биатлонного комплекса «Пермские медведи» теперь новый владелец. Объект ушел с молотка как часть ликвидного имущества, обанкротившегося «Экопромбанка». Министерство имущества Пермского края выкупило его на открытом конкурсе за 80 млн рублей.

Как сообщает издание Business Class, спортивный биатлонный комплекс «Пермские медведи» выставлен на торги госкорпорацией «Агентство по страхованию вкладов». Компания является конкурсным управляющим ОАО АКБ «Экопромбанк». Начальная цена лота составляла 136,8 млн рублей.

Комплекс планировало выкупить Министерство спорта Пермского края для тренировок учащихся спортивной школы «Старт». Минимущества Прикамья было единственным участником торгов.