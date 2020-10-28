В Пермском крае 159 новых случаев коронавируса за сутки

Общее число заболевших в Прикамье - 13 047. Фото: архив "КП"

В Пермском крае каждый день медики регистрируют более полутора сотен заболевших коронавирусом. По последним данным за прошедшие сутки ковидом заболели еще 159 человек. Из них 86 проходят лечение в больницах, 73 - амбулаторно.

Общее число заболевших в Прикамье - 13 047. Ежесуточный прирост больных составил 1,2% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня - 1,1 (на 27 октября – 1,13).

Из 159 новых заболевших - 64 мужчины, 84 женщины и 11 детей (6 девочек и 5 мальчиков). Среди взрослых: младше 45 лет - 25 человек, 71 человек в возрасте 45-65, 52 человека старше 65 лет.

Скончались за сутки 6 пациентов с коронавирусом, выздоровел - 91.