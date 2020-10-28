В Пермском крае мужчину освободили от уплаты алиментов из-за неожиданных обстоятельств

Мужчина доказал с помощью теста ДНК, что он не отец мальчику.

В Пермском крае мужчина получил письмо от судебных приставов. Он узнал, что он должен алименты, которые были назначены на его 16-летнего сына, чему сильно удивился.Вопрос о материальной помощи женщина не поднимала, но в 2019 году обратилась в суд.

Мать ребенка прожила с ним 7 лет в гражданском браке, родила сына. Мужчина установил отцовство, дал свое отчество и фамилию, но потом пара распалась, мальчик остался жить с матерью.

- Оказалось, что мужчина всегда сомневался в том, что является биологическим отцом мальчика, но необходимости в проверке подозрений до этого момента не возникало, - рассказали в Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю. - Он не собирался числиться в должниках и намеревался провести генетическую экспертизу.

Мужчина сделал ДНК-тест, который подтвердил его сомнения. В суде он смог доказать, что не является отцом мальчика и алименты платить не должен. Сведения о нем как об отце исключены из актовой записи о рождении ребенка, платить алименты мальчику он теперь не должен.