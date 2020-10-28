Tele2 принимает на переработку старые телефоны в салонах связи в Перми

Tele2 создает инфраструктуру, чтобы любой человек мог сдать в переработку старый смартфон там, где ему удобно. Фото: Tele2

Сдать свой старый телефон в переработку все желающие могут в 15 салонах связи Tele2 в Пермском крае в течение года. Собранные телефоны отправятся в Корпорацию Экополис, которая объединяет комплекс заводов по утилизации отходов электронного оборудования. Цель проекта – привлечь внимание к проблеме электронного мусора и необходимости экологичной переработки токсичных материалов.

Tele2 запустила первый операторский экопроект «Переплавка», чтобы объяснить важность переработки мобильных телефонов и побудить клиентов всех операторов утилизировать их правильно. При этом компания не просто привлекает внимание к проблеме, Tele2 создает инфраструктуру, чтобы любой человек мог сдать в переработку старый смартфон там, где ему удобно.

Специальные боксы установлены в 579 салонах связи по всей России. В Пермском крае в акции принимают участие 15 салонов, узнать адреса можно на сайте проекта https://pereplavka.tele2.ru/.

Сплавить телефон по другим правилам может любой человек, который заботится об экологии и хочет быть ответственным потребителем. По мере наполнения боксов Tele2 будет отправлять телефоны на переработку в Корпорацию Экополис – единственный в России комплекс заводов по экологичной утилизации отходов электронного и электротехнического оборудования. Поддержать «зеленую» инициативу и сдать старый телефон в переработку можно будет в течение года.

Всем, кто сдаст старое устройство в утилизацию до 1 ноября 2020 года, Tele2 сделает подарок: сертификат на 1500 рублей на покупку смартфона в салонах связи оператора, а своим клиентам – еще и 10 Гб быстрого мобильного интернета.

Оператор впервые привлек внимание к важности утилизации электронных отходов в 2019 году: тогда за 3 недели действия акции клиенты из 11 регионов страны сдали в переработку 1217 старых устройств.

Экопроект соответствует одной из целей устойчивого развития планеты «Ответственное потребление и производство». Ее считают важной 85% россиян, и они готовы менять свое поведение. Например, каждый пятый опрошенный в ходе исследования Ipsos старается тратить меньше воды и электричества, заботясь об экологии.

Материал предоставлен компанией Tele2