Антимонопольная служба просит пермяков принести чеки после прохождения КТ, чтобы наказать недобросовестные клиники

Пермяков, которые сделали КТ в частных клиниках, просят отправить чеки в УФАС. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Перми антимонопольная служба занялась сбором информации о завышении цен на КТ в частных клиниках. Напомним, пермяки жаловались в социальных сетях, что во время высокого спроса на эту услугу некоторые клиники решили на этом заработать.

«Просим граждан, воспользовавшихся платно указанной услугой в период с 19 октября по 27 октября 2020 года, направить в адрес управления чеки об оплате и договоры (акты оказанных услуг) с частными клиниками, где указаны наименование медучреждения, наименование услуги, ее стоимость и дата проведения исследования. Персональные данные (ФИО, дата рождения, адрес проживания) скрыть.», - сообщает ведомство.

Информацию можно направлять на электронную почту Пермского УФАС России: to59@fas.gov.ru с пометкой «Проверка цен на КТ».