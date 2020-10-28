В Пермском крае COVID-19 обнаружили в 20 территориях

Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья. Фото: Анна МАЛЫШЕВА

В Пермском крае по последним данным Роспотребнадзора за минувшие сутки 154 человека заболели коронавирусом. Их выявили в 20 территориях региона.

Больше всего заболевших COVID-19 в Перми - 100 человек. На втором месте по заболеваемости Пермский район – 12 заболевших, на третьем – Березники, там 8 заболевших. Еще по четыре случая обнаружено в Чайковском, Верещагино и Краснокамске. По три в Частинском и Кунгурском районах, по два - в Нытве, Соликамске, Чернушке и Чусовом. По одному в 8 территориях Пермского края: Октябрьском, Березовском и Карагайском округах, Куединском районе, Очере, Кунгуре, Гайнах и Суксуне.

Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья.