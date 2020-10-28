МВД: в Перми стали меньше насиловать и грабить

Каких преступлений пермяки стали совершать чаще - не сообщается. Фото: архив "КП"

В МВД по городу Перми подвели итоги работы ведомства за 9 месяцев. На совещании полицейские отметили общее снижения уровня преступности в краевой столице на 8,2 %.

Стало меньше преступлений в части совершенных умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (- 19,7 %), изнасилований (- 63,9%), краж (- 7,9 %), грабежей (- 37.6 %).

- За 9 месяцев работы стражи порядка выявили 1877 преступлений, в сфере незаконного оборота наркотиков, - сообщают в МВД по городу Перми. - Установлено и привлечено к уголовной ответственности 616 лиц, совершивших преступления в этой сфере. Из незаконного оборота изъято 24 856 грамм наркотических средств и психотропных веществ.

Каких преступлений пермяки стали совершать чаще - не сообщается.