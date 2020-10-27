Секс с пермской школьницей завершится судом

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Летом этого года 20-летний парень из Полазны занимался сексом с 15-летней школьницей. Хотя о насилии речи не идет, но совершение полового сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, является уголовным преступлением.

Следователи из Добрянки - Полазна относится к Добрянскому району – завершили расследование уголовного дела.

- Собраны достаточные доказательства, изобличающие обвиняемого, - сообщили в Следственном управлении СКР по Пемрскому краю. – Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу. В адрес органов внутренних дел внесено представление об устранении причин и условий способствовавших совершению преступления.

Согласно части 1 статьи 134 УК РФ полазненцу грозит лишение свободы на срок до четырех лет.