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За съемки «Сердце Пармы» выплатят 6,5 миллионов из бюджета Прикамья

Субсидию кинокомпании выделили за производство картины на территории Пермского края
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Под Губахой построили декорации фильма

Под Губахой построили декорации фильма

Фото: Василий Вахрин

Пермская кинокомиссия решила предоставить рибейт фильму «Сердце Пармы». Субсидии из краевого бюджета могут получить картины, которые были сняты в Пермском крае.

Фильм «Сердце Пармы» по историческому роману пермского писателя Алексея Иванова снимали в 2018-19 годах на территории Губахинского городского округа - в Каменном городе, на Крестовой горе, Шумихинских озерах, а также на берегах Усьвы, Камы и Нижней Косьвы. В съемках приняли участие более 100 жителей Прикамья.

Благодаря рибейту кинокомпании могут вернуть часть средств, потраченных в Пермском крае, на строительство декораций, аренду транспорта, оплату актеров и массовки.

- Фильмы, снятые на пермской земле, будут прославлять край. В этих фильмах отражается история Пермского края, наша жизнь. Это поможет нам увеличить туристический поток, - отметил Дмитрий Махонин.

Кинокомиссия приняла решение возместить часть затрат на производство фильма «Сердце Пармы» и выделить субсидию в размере 6,5 миллиона рублей.

Культура