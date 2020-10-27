Новый продукт «Азота» пользуется высоким спросом на рынке

Фото: «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» отгрузил потребителям 10 000-ую тонну кормовой соли. Этот продукт новый для завода. У кормовой соли предприятия высокий спрос на рынке сельхозпроизводителей - об этом свидетельствуют цифры. С момента отгрузки первой партии прошло 9 месяцев.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

«Сегодня кормовая соль нашего производства отправляется в разные регионы страны: Пермский край, Московскую, Воронежскую, Волгоградскую, Новосибирскую, Кировскую области. За небольшой период времени с помощью менеджеров Торгового дома «УРАЛХИМ» мы начали сотрудничество с крупными бизнес-партнерами по сбыту соли и укрепили позиции на рынке. Мы добились хорошего качества для удовлетворения потребительского спроса: по влаге, грануляции, чистоте соли и слеживаемости».

Юрий Воронин, генеральный директор ООО ТД «УРАЛХИМ»:

«Кормовая соль стала важным продуктом в линейке кормовых добавок, где востребованными является не только сама соль, но и ряд продуктов, выпускаемых на других площадками, в том числе карбамид кормовой, моноаммонийфосфат кормовой и калий хлористый кормовой. Сегмент кормовых добавок нами последовательно прорабатывается, постепенно мы привлекаем новых клиентов среди животноводческих хозяйств, заводов по производству комбикормов и премиксов. Для этих клиентов ТД «УРАЛХИМ» формирует пакетные предложения на базе новой линейки. За время производства заводу удалось качественно улучшить продукт, что отмечают потребители. Это в свою очередь позволяет нам вытеснять продукцию конкурентов и постепенно расширять продуктовую линейку «УРАЛХИМа» в закупках наших партнеров».

Начиная с февраля, ежемесячно филиал «Азот» производит около 950 тонн кормовой соли, весь объем реализуется на внутренний рынок. Она востребована животноводами. Продукт относится к минеральным добавкам и используется для обогащения кормового рациона крупного рогатого скота, птиц и других домашних животных натрием и хлором. Кормовая соль помогает фермерам получить высокие удои, хорошее воспроизводство и правильное развитие костной ткани и шерсти у животных.

Виктор Переходов, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ по коммерческим вопросам:

«Мы стремимся занимать все более премиальные рынки сбыта. Для этого у предприятия есть все, начиная от производства, заканчивая поставкой продукта железнодорожным транспортом. Кстати, высокое качество кормовой соли подтверждено лабораторными испытаниями Федерального бюджетного учреждения «Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области». Продукт получил добровольный сертификат соответствия, который гарантирует, что кормовая соль филиала «Азот» компании «УРАЛХИМ» соответствует заявленным требованиям качества».

Производство кормой соли состоялось благодаря реализации инвестиционного проекта, который был реализован на предприятии в конце прошлого года. В рамках проекта построен новый корпус цеха нитрит-нитратных солей, где кристаллический хлористый натрий превращается в натрий хлористый технический – кормовую соль.

Процесс производства строится следующим образом: прием сырья - кристаллического хлористого натрия, обработка продукта раствором антислёживателя, сушка в барабанной установке и последняя стадия – сортировка. Она происходит за счёт классификатора, который разделяет продукт на фракции. Кроме того, на последнем этапе производства соль делится по классификации на два вида: мелкая и крупная. Полученный продукт здесь же отправляется на фасовку. Соль по конвейерной ленте упаковывается в мягкие контейнеры весом 1000 кг и мешки по 50 кг.