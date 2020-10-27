Пермский «УРАЛХИМ» внедряет передовые системы обучения на базе VR-технологий

Фот о предоставлено филиалом «ПМУ» холдинга «УРАЛХИМ»

Филиал «ПМУ» холдинга «УРАЛХИМ» внедрил тренажер виртуальной реальности для обучения электромонтеров. Разработчиком новой обучающей системы выступила команда КРОК Иммерсивные технологии — бизнес-подразделение ИТ-компании КРОК.

Виртуальный тренажер позволит специалистам отрабатывать навыки оперативных переключений на электротехническом оборудовании в безопасной среде, а также в разы сократит время обучения квалифицированных электромонтеров и упростит подготовку опытных сотрудников к аттестации.

Илья Карандашов, начальник электроцеха филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

- Процесс подготовки дежурного электромонтера длительный и может занять до трех лет. Отработка навыков на работающем оборудовании, находящемся под напряжением 6 кВ, крайне опасна для жизни и здоровья электромонтера и несет риски для производственного процесса. В реальности это можно делать лишь во время плановых остановочных ремонтов, которые бывают один раз в год. К этому моменту дежурный электромонтер должен уже идеально знать все бланки переключений и выполнять работы безошибочно. Виртуальный тренажёр должен помочь в процессе обучения.

В состав виртуального тренажера вошли два сценария. Первый – вывод в ремонт комплектного распределительного устройства (КРУ) 6кВ первой секции шин распределительной подстанции №15 (РП15). Второй – ввод этого оборудования в работу. Оба сценария состоят из 14 глав. Общее время прохождения всех глав по сценариям занимает от четырёх до шести часов непрерывной работы в формате тестирования на виртуальном тренажере.

Помимо сценариев в тренажере предусмотрено формирование отчетов о пройденном обучении и тестировании. Результаты автоматически отправляются на почту руководителю вместе с видеозаписями обучающих сессий, чтобы была возможность провести разбор по итогам пройденного обучения или аттестации. Управление тренажером осуществляется из панели администратора, где можно выбирать сценарии и отдельные главы, назначать обучение конкретному электромонтеру, выдавать права доступа и выгружать статистику за любой период.

Вячеслав Гришкин, руководитель направления цифровой трансформации Департамента цифровизации и технологического развития АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

- Во ходе внедрения VR-тренажера в филиале «ПМУ» мы столкнулись с рядом сложностей из-за COVID-19: отсутствие личных встреч с разработчиками, ограничение доступа на предприятие. Однако это не помешало, а даже поспособствовало созданию собственных методик управления удалённой разработкой, которые мы будем использовать в дальнейшей реализации проектов цифровизации производства.

Станислав Якуш, руководитель отдела по работе с клиентами и развитию бизнеса КРОК Иммерсивные Технологии:

- Перед нами стояла задача разработать не просто красивую картинку в формате виртуальной реальности, а полноценное обучающее решение, направленное на отработку практических навыков эксплуатации комплектных распределительных устройств 6кВ. При реализации проектов такого уровня очень важно уделять должное внимание этапу проектирования и аналитики, чтобы сформировать проект решения на сто процентов удовлетворяющий требованиям заказчика. Исполнитель должен очень хорошо разбираться в предметной области заказчика, знать требования по охране труда и промышленной безопасности, понимать принцип работы электрооборудования, а лучше – иметь собственную экспертизу в электроэнергетике. Нам это очень помогло.

В 2021 году планируется развитие системы и масштабирование тренажера новыми сценариями. Дополнительная информация о VR-тренажерах компании КРОК по адресу: VRmarketing@croc.ru