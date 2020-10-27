В Перми приостановили конкурсы на обслуживание автобусных маршрутов

В УФАС поступили жалобы на конкурсы по обслуживанию автобусных маршрутов в Перми. Фото: Василий Вахрин

Конкурсы по обслуживанию автобусных маршрутов в Перми приостановлены. В УФАС поступили жалобы на их проведение.

Заявители считают, что критерий оценки «Квалификация участников» сформулирован так, что ограничивает конкуренцию, - об этом сообщает издание Business class. Этот критерий при рассмотрении заявки имеет больший вес, чем цена. Ключевым фактором становится количество больших автобусов, имеющихся в распоряжении участника.

Также по информации делового издания, авторы жалоб считают, что условия обеспечивают победу перевозчика, в собственности которого много техники, пусть даже она уже задействована на маршрутах. А участник, у которого ровно столько свободных автобусов, сколько нужно для работы по конкретному контракту, будет лишен возможности его получить.

В обращениях в УФАС указано какая именно компания, по мнению заявителей, победит в конкурсах - это ООО «Автомиг».