Начальник департамента образования Перми Людмила Серикова уходит в отставку

Людмила Серикова. Фото: @serikovalv59

Начальник департамента образования администрации Перми Людмила Серикова покидает пост. Сегодня, 27 октября, у руководителя депобра последний рабочий день. Как сообщает пресс-служба мэрии, Людмила Серикова решила заняться научной деятельностью и подготовкой будущих педагогов.

– Пермское образование хорошо известно своей инновационностью и прорывными идеями. Пермское образование – это и большой человеческий потенциал, опытные квалифицированные кадры. Я благодарна руководству Пермского края и администрации Перми, коллегам в департаменте, руководителям образовательных учреждений за тот путь, который мы прошли. Впереди еще много новых свершений, идей, проектов, которые нам предстоит реализовать совместно, – отметила Людмила Серикова.

С 28 октября временно исполнять обязанности начальника департамента образования администрации Перми будет начальник управления дошкольного образования ведомства Ольга Ершова. Соответствующее распоряжение уже подписал глава Перми Дмитрий Самойлов.