В Пермском крае в железной петле нашли мертвого лося

Лось погиб, попав в ловушку браконьера. Фото: ГУВД по Пермскому краю.

В Кочевском районе охотовед позвонил в полицию, когда увидел в лесу около деревни Борино тушу лося в петле из металлического троса. Полицейские приехали на место, изъяли улики, поговорили со свидетелями и установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 53-летний местный житель.

- Злоумышленник признался в содеянном и сообщил, что в начале октября поставил две петли для отлова лосей, чтобы добыть мясо к своему дню рождения, но запил и в лес больше не ходил, - рассказали в ГУВД по Пермскому краю.

Браконьер показал место, куда установил вторую ловушку. Она была пуста. У него изъяли две петли и моток троса для их изготовления. Теперь на мужчину завели новое уголовное дело.