Концерты с видом на реку, светящиеся качели, спортивные площадки с тренажерами

Фото: администрация Перми.

Не многие мегаполисы могут похвастаться такой рекой, как наша полноводная красавица-Кама.

В последнее время набережная в центре Перми преображается. Даже в будний день вы встретите здесь множество гуляющих. Мамы и папы с детишками, пары влюбленных – все приходят сюда прогуляться и полюбоваться речными просторами.

А в будущем году посетителей здесь должно стать еще больше. На набережной Камы достраивается совсем новый участок для активного отдыха и занятий спортом - от автомобильного моста до «Порта Пермь».

Удобные шезлонги и фигурные скамьи

Все лето тут проходили ландшафтные работы, кипела стройка. Здесь уже появились объекты, подобных которым в городе раньше не было. Например, - амфитеатр под открытым небом. В нем смогут разместиться сразу почти две тысячи зрителей. Их взор будет обращен на любимую Каму, концерты и представления будут проходить на фоне широкой реки.

А неподалеку от амфитеатра появилась территория для релаксации - лаундж-зона. Здесь можно будет предаться созерцательности, сидя на фигурных скамьях или удобно устроившись на шезлонгах, или покачаться на светящихся качелях.

Современная беговая дорожка и спорткафе

Если по вечерам над камскими волнами будет плыть музыка, то днем набережная Камы будет полна движения. На протяженной беговой дорожке будут тренироваться бегуны. Здесь будут проходить тренировки и турниры по игровым видам спорта. Как раз сейчас на набережной достраивают площадки для занятий баскетболом, волейболом, мини-футболом, настольным и большим теннисом. Пообщаться приверженцы спорта и здорового образа жизни смогут в спорткафе.

«Все идет по графику»

На строительство нового участка набережной не раз приезжал глава Перми Дмитрий Самойлов. Проинспектировал ход работ он и в середине осени, чтобы узнать, все ли идет по графику, и нет ли каких-то задержек. Ведь в следующем году эта активно-спортивная зона должна принять посетителей.

– К 300-летию Перми обновляем в городе самые знаковые общественные пространства: Комсомольский проспект, эспланаду и, конечно, набережную, - отметил Дмитрий Самойлов в своем официальном Instagram-аккаунте. - На участке от детской площадки до амфитеатра появилась полноценная лаундж-зона с шезлонгами, фигурными скамейками, светящимися качелями. Построен крупнейший в городе открытый амфитеатр на 1800 мест, здания спортивного кафе и клуба любителей зимнего плавания «Тонус», высажены деревья различных пород. Все работы идут по графику. В следующем году подрядчику останется сделать покрытие на спортивных площадках, установить тренажеры.

Склоны и холмы зазеленеют

Помимо всего прочего, пустынные некогда склоны и холмы набережной на этом участке превратятся в «зеленую» зону.

– Мы закончили высадку более 100 молодых деревьев разных пород, – рассказал в ходе инспекции главы города руководитель подрядной организации ООО «ТехДоргрупп» Денис Останин. - Весной высадим в нижнем ярусе откоса спортивной зоны манчжурский орех, сибирскую яблоню и другие растения.

По словам главы города, в следующем году пермяки смогут воспользоваться всеми функциональными зонами набережной, которая преображается в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» с участием федерального и краевого бюджетов.

Набережная в Закамске также преобразится

Кроме этого в будущем году начнут благоустраивать набережную Камы и в Кировском районе Перми - это общественное пространство также вошло в перечень приоритетных объектов проекта «Пермь-300», посвященных юбилею города. На набережной в Закамске обновят дорожки, оборудуют освещение, проведут озеленение, приведут в порядок места для отдыха у воды.