В Пермском крае 154 заболевших коронавирусом за сутки

Общее число заболевших в Пермском крае - 12 888. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Прикамье по-прежнему стабильно высокие цифры по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Роспотребнадзор сообщает о 154 случаях за сутки.

97 человек проходят лечение в больницах, 57 – амбулаторно.

Общее число заболевших в Пермском крае - 12 888. Ежесуточный прирост больных - 1,2% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,13 (на 26 октября – 1,14). Из 154 новых заболевших - 52 мужчины, 96 женщин и 6 детей (2 девочки и 4 мальчика) . Среди взрослого населения: младше 45 лет – 21 человек, 77 человек в возрасте 45-65, 50 человек старше 65 лет.

За сутки с COVID-19 в регионе скончались 9 пациентов, выздоровело 93 человека.