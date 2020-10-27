За долг в миллион жительницу Перми лишили свободы

Женщина не платила деньги на содержание двух сыновей 8 и 14 лет на протяжении нескольких лет. Фото: архив "КП"

Жительницу Красновишерского района суд приговорил к 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. 46-летняя женщина не платила деньги на содержание двух сыновей 8 и 14 лет на протяжении нескольких лет.

Сначала за уклонение от уплаты алиментов ей дважды назначали административный арест, три раза женщина привлекалась к уголовной ответственности и исправительным работам, но и это не помогло.

Когда долг по алиментам превысил 1 млн рублей, вновь было возбуждено уголовное по статье «Неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей».

- Так как исправительное воздействие предыдущих наказаний оказалось недостаточным, суд приговорил алиментщицу к 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, - рассказали в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю.