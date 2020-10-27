В Роспотребнадзоре рассказали, сколько в Прикамье заболевших ОРВИ

Медики не фиксируют заболеваемость гриппом в регионе. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По информации регионального Роспотребнадзора в Пермском крае с 19 по 26 октября ОРВИ заболело 27,5 тысяч человек.

Примерно столько же было и и на прошлой неделе. За 7 дней эпидемический порог превышен за счет большего числа заболевших взрослых, от 15 лет и старше.

- По данным лабораторного мониторинга, среди больных ОРВИ циркулируют возбудители - аденовирусы и риновирусы, - говорят специалисты Роспотребнадзора. - Вирусы гриппа не обнаружены.

На 26 октября в регионе привились от гриппа более 800 тысяч человек.