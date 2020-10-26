В Перми расширяют зону платных парковок

Парковка станет платной еще на нескольких улицах Перми. Фото: Василий Вахрин

В Перми с 23 ноября в Свердловском районе города парковка станет платной на протяжении двух кварталов: по улице Газеты Звезда от улицы Полины Осипенко до улицы Белинского и по улице Глеба Успенского от Комсомольского проспекта до улицы Пионерской.

- Включение в платную зону самой улицы Пионерской отложено до проведения на ней ремонтных работ, - говорят в Пермской дирекции дорожного движения.

В Ленинском районе Перми в платную зону войдет микрорайон Разгуляй. Парковочные места по улицам: Екатерининской, Ленина, Пермской, Клименко. На небольших улицах микрорайона введут запрет на стоянку, так как жители ТОС «Разгуляй» беспокоило, что с утра работники офисов занимают парковку.