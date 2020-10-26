«Ворвались с пистолетом». В Перми произошло нападение на ломбард

Полицейские задержали налетчиков на ломбард. Фото: Василий Вахрин

В Пермском районе произошло разбойное нападение на ломбард. Двое мужчин надели маски и зашли в помещение ломбарда в Кондратово. У одного из них был пистолет. Мужчина, угрожая сотруднице, стал требовать ключи от сейфа. В какой-то момент женщина смогла нажать тревожную кнопку. Заметив это, налетчики поспешили убежать.

- Полицейские изъяли улики, опросили потерпевшую и возможных свидетелей, изучили записи с камер видеонаблюдения, - рассказали в ГУВД по Пермскому краю. - Сотрудница ломбарда рассказала сыщикам, что ей знакомо лицо одного из преступников. Оперативники воспользовались этой информацией и задержали подозреваемых.

Ими оказались местные жители 45 и 52 лет. Во время обыска у них изъято оружие. Они подозреваются в разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением оружия.