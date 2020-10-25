«Заблудился, сотовый не отвечал». В Перми искали потерявшегося в лесу мужчину

Заблудившегося в лесу мужчину искали сотрудники полиции, спасатели и родственники. Фото: Василий Вахрин

Днем 24 октября в полицию позвонил пермяк и сообщил, что его 56-летний отец ушел на прогулку в сторону леса на улице Уссурийской в микрорайоне Кислотные дачи и домой не вернулся. Вероятней всего, мужчина заблудился, сотовой связи с ним нет.

- На место выехали сотрудники полиции и спасатели городской службы спасения, - сообщил «КП»-Пермь» источник в правоохранительных органах. – Спустя два часа сами родственники, которые ушли в лес на поиски мужчины, нашли его и вывели к жилым домам. Замерзшего мужчину осмотрели специалисты, в медицинской помощи он не нуждался.