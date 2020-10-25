«Очередной печальный антирекорд». В Пермском крае выявили 153 заболевших COVID-19

В больницах лечатся 1613 пациентов, дома на карантине находятся 5824 жителя Пермского края.
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Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае на 25 октября выявлено 153 новых случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 12 579 человек.
- Ежесуточный прирост больных составил 1,2%, коэффициент распространения болезни составляет 1,17, - сообщает краевой оперштаб.
В больницах продолжают лечение 1613 человек, дома на карантине находятся 5824 жителя Пермского края.
Минувшие сутки унесли жизни четырех человек, скончавшихся от коронавируса.