«СOVID-19 обнаружен в 27 территориях». Оперштаб рассказал, где больше всего заболевших выявлено в Пермском крае

На сегодняшний день случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья. Фото: архив "КП"

Краевой оперштаб сообщил статистику по «географии» заболевших за предыдущие сутки, 24 октября. Всего по данным Роспотребнадзора в Прикамье было зафиксировано 149 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Новые заболевшие проживают в 27 территориях региона.

- Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – это 79 человек, - сообщает сайт губернатора Пермского края. - На втором месте по заболеваемости Березники, здесь выявлено 19 заболевших, на третьем – Кунгурский район – пять инфицированных. По четыре жителя с COVID-19 обнаружено в Березниковском районе, Губахе, Краснокамске, Нытве, Кунгуре, Добрянке, Чайковском. Еще по два заболевших - в Кизеле, Кишерти, Пермском районе и Частинском округе. По одному инфицированному в 11 территориях Пермского края: Верещагино, Кудымкаре, Горнозаводске, Карагае, Красновишерске, Октябрьском округе, Соликамске, Сукуне, Орде, Осе, Оханске, Чернушке и Чусовом.

Всего с начала пандемии в Пермском крае выявлено 12426 заболевших. На сегодняшний день случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья.