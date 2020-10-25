Трое детей пострадали в ДТП в Пермском крае

И дети, и пассажирка, и водитель отечественной легковушки были госпитализированы. Фото: Василий Вахрин

Днем в субботу, 24 октября, в Прикамье произошло ДТП, в результате которого пострадали трое несовершеннолетних детей, 32-летняя женщина и сам водитель - виновник дорожно-транспортного происшествия.

- Авария произошла в 13.55 в Гайнском муниципальном округе, - сообщили в краевом полицейском главке. - 50-летний пермяк на 146 км автодороги Кудымкар-Гайны управлял автомобилем ВАЗ-211440. В какой-то момент водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства в кювет.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель и пассажиры: 32-летняя женщина и трое детей. Все пострадавшие были госпитализированы. Установлено, что детских удерживающих кресел в отечественной легковушке не было.

По факту автоаварии проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.