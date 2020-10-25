На трассе Пермь-Екатеринбург произошло смертельное ДТП

Авария произошла вечером в субботу на 22 км трассы пермь-Екатеринбург. Фото: Василий Вахрин

Вечером в субботу, 24 октября, в Пермском крае произошло смертельное ДТП, в результате которого скончался 30-летний мужчина.

- Авария произошла в 19.25 на автодороге Пермь-Екатеринбург, - сообщили подробности в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. – По трассе двигался автомобиль МАЗ под управлением 43-летнего жителя Перми.

По предварительным данным на 22 км трассы водитель грузовика не справился с управлением и допустил наезд на стоящий на правой полосе проезжей части ГАЗ-37170А. В результате ДТП смертельную травму получил 30-летний водитель «Газели».

В отношении водителя грузовика составлены протоколы об административных правонарушениях. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.